NBA／走衰運？快艇止敗 折損衛少

在近期的戰績亂流中逐漸被西區前3名拉開差距的快艇隊，昨天與巫師隊之戰儘管迎回喬治，並且以140：115終止2連敗，不過球隊替補大將衛斯特布魯克，卻在第二節一次抄球過程中發生骨折意外，預計將缺席數周，不利快艇在季後賽的席次卡位戰。

快艇近期因傷病問題陷入低潮，他們與西區前3名的灰狼、雷霆和金塊隊勝差逐漸擴大，且太陽、鵜鶘等隊更是緊追不捨，讓快艇陷入了卡位危機。

昨天與巫師之戰，快艇迎回了明星前鋒喬治，而他在歸隊首戰也隨即做出貢獻拿下22分、6籃板，且與雷納德、哈登得分都在20分以上，攜手拿下超過球隊半數的77分，幫助快艇終止近期的2連敗，也賞給巫師14連敗。

但在第二節開打後不久，雷霆衛斯特布魯克就在一次抄球過程中左手骨折，僅出賽10分鐘拿下6分就傷退，且本季還不曾缺陣的他預計將休息數周。快艇總教練泰隆魯說：「我為他感到難過，因為你永遠不想看到球員受傷，我們並不清楚他的歸隊時間表，也不知道是否要做手術。」

對於去年衛斯特布魯克在加盟後讓出先發位置，讓快艇陣容變得更加平衡，並打出一波連勝高潮，哈登也直言，衛斯特布魯克缺陣對球隊是一大打擊，「我們肯定會懷念他為比賽帶來的一切，包括他的運動能力、能量、組織和領袖氣質。」

快艇截至目前為止仍排在西區第4，不過與西區第7的國王隊僅有4.5場勝差，與第10名的湖人隊也只有6.5場勝差，仍不排除落入附加賽的可能性，尤其是排名8至10名的獨行俠、勇士與湖人在近10場比賽至少都拿下7勝，狀態正值顛峰，讓西區排名隨時可能出現異動。