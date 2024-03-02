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NBA／英格倫率鵜鶘復仇溜馬 哈利伯頓0分寫生涯最慘一役
鵜鶘隊今天在主場迎戰溜馬隊，此役前鋒英格倫（Brandon Ingram）爆發轟下34分，加上鵜鶘首節平隊史最高單節48分，早早奠定勝基，最終以129：102輕取對手，更讓剛過生日的明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）吞下難堪紀錄。
開場鵜鶘火力四射，第一節就將領先拉開至22分，其中英格倫更是11投9中拿下19分，球隊單節命中率破9成；下半場易籃再戰後又是英格倫帶頭發難，單節攻下12分，幫助球隊繼續將分差擴大至36分，至此比賽再無懸念。
鵜鶘總教練格林（Willie Green）受訪時表示：「英格倫太不可思議了，看著他在場上展現的力量、速度、自信真是太有趣了，上一場輸給溜馬後，這是場很棒的反擊。」
本場比賽溜馬攻防兩端都失衡，其中2月29日剛過「6歲」生日的哈利伯頓更是寫下生涯最慘一役，出賽23分鐘7投未中、6顆三分球全數落空，生涯第2次以0分收場，全場正負值為慘澹的-40，為繼2014年霍伊斯（Spencer Hawes），相隔10年再度有球員「0分、正負值-40」。
鵜鶘能夠守死哈利伯頓，最大功臣是瓊斯（Herbert Jones），根據統計，兩人在26次半場對位中，哈利伯頓僅能出手3次，英格拉姆也盛讚道：「瓊斯告訴我今天不用換防，只專注於跟哈利伯頓的對位，他與他的防守都值得肯定。」
除了英格倫拿下34分，墨菲（Trey Murphy III）也挹注了28分；溜馬則以馬瑟倫（ Bennedict Mathurin）和傑克森（Isaiah Jackson）的13分為最多。
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