快訊

影／讀賣巨人啦啦隊「VENUS」8人跨海應援 賽前亮相吸睛

高雄前鎮油槽清洗工安事故 工人身亡！李長榮發布聲明了

總統府憲兵中彈亡！死者父兄北上相驗 死因出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／英格倫率鵜鶘復仇溜馬 哈利伯頓0分寫生涯最慘一役

聯合新聞網／ 綜合報導
英格倫(右)攻下全場最高34分。 路透社
英格倫(右)攻下全場最高34分。 路透社

鵜鶘隊今天在主場迎戰溜馬隊，此役前鋒英格倫（Brandon Ingram）爆發轟下34分，加上鵜鶘首節平隊史最高單節48分，早早奠定勝基，最終以129：102輕取對手，更讓剛過生日的明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）吞下難堪紀錄。

開場鵜鶘火力四射，第一節就將領先拉開至22分，其中英格倫更是11投9中拿下19分，球隊單節命中率破9成；下半場易籃再戰後又是英格倫帶頭發難，單節攻下12分，幫助球隊繼續將分差擴大至36分，至此比賽再無懸念。

鵜鶘總教練格林（Willie Green）受訪時表示：「英格倫太不可思議了，看著他在場上展現的力量、速度、自信真是太有趣了，上一場輸給溜馬後，這是場很棒的反擊。」

本場比賽溜馬攻防兩端都失衡，其中2月29日剛過「6歲」生日的哈利伯頓更是寫下生涯最慘一役，出賽23分鐘7投未中、6顆三分球全數落空，生涯第2次以0分收場，全場正負值為慘澹的-40，為繼2014年霍伊斯（Spencer Hawes），相隔10年再度有球員「0分、正負值-40」。

鵜鶘能夠守死哈利伯頓，最大功臣是瓊斯（Herbert Jones），根據統計，兩人在26次半場對位中，哈利伯頓僅能出手3次，英格拉姆也盛讚道：「瓊斯告訴我今天不用換防，只專注於跟哈利伯頓的對位，他與他的防守都值得肯定。」

除了英格倫拿下34分，墨菲（Trey Murphy III）也挹注了28分；溜馬則以馬瑟倫（ Bennedict Mathurin）和傑克森（Isaiah Jackson）的13分為最多。

哈利伯頓 鵜鶘

相關新聞

NBA／柯瑞雙喜臨門！妻子懷第4胎、勇士客場8連勝

場上「3+1」，場外也要「3+1」！勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）在今天可說是雙喜臨門，除了與庫明加（Jonathan Kuminga）聯手攻下49分，帶領球隊輕取暴龍收下3連勝也是近

NBA／唐西奇大三元無用 塞爾蒂克成本季首支10連勝球隊

儘管唐西奇（Luka Doncic）怒砍37分12籃板11助攻，取得本季第12次大三元、生涯累積68次，其中也是第40次30分大三元表現，然而面對近況出色的聯盟龍頭塞爾蒂克，這樣的爆發也只是杯水車薪。

NBA／不慎遭隊友踢傷 巴恩斯左手掌骨折將無限期缺賽

暴龍新少主巴恩斯（Scottie Barnes）在今天對勇士比賽中因傷提前退賽，後續檢查確認為左手第三掌骨骨折，將無限期缺賽。 巴恩斯是在上半場要結束前的一波協防中躍起，不慎被隊友奎克利（Imm

NBA／英格倫率鵜鶘復仇溜馬 哈利伯頓0分寫生涯最慘一役

鵜鶘隊今天在主場迎戰溜馬隊，此役前鋒英格倫（Brandon Ingram）爆發轟下34分，加上鵜鶘首節平隊史最高單節48分，早早奠定勝基，最終以129：102輕取對手，更讓剛過生日的明星控衛哈利伯頓（

NBA／三巨頭集結上演終局之戰？杜蘭特喊話奧運要大勝50分

2024年巴黎奧運將在這個夏天登場，已經4連霸籃球項目金牌的美國隊對此次賽事的重視度非同小可，先前公布的41人大名單精銳盡出，更有望集結三大名人堂超級巨星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（St

NBA／湖人填補禁區戰力 雙向合約簽昔全美第一高中生

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隊今天宣布將以雙向合約簽下25歲的中鋒賈爾斯（Harry Giles III），補強近期缺乏的禁區人手，賈爾斯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。