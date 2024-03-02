NBA／三巨頭集結上演終局之戰？杜蘭特喊話奧運要大勝50分

2024年巴黎奧運將在這個夏天登場，已經4連霸籃球項目金牌的美國隊對此次賽事的重視度非同小可，先前公布的41人大名單精銳盡出，更有望集結三大名人堂超級巨星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant），組成「復仇者聯盟」，誓言一雪世界盃沒奪牌恥辱。

去年由年輕NBA球星組成的美國隊最終表現差強人意，先是在4強賽敗給冠軍德國隊，又在季軍戰敗給加拿大隊，繼2019年後連2屆世界盃都與獎牌無緣，這也給了美國隊捲土重來的決心，近日美媒透露這次「夢之隊」的陣容核心，由詹姆斯、柯瑞、杜蘭特3人領軍，另外安比德（Joel Embiid）、泰托姆（Jayson Tatum）、哈勒戴（Jrue Holiday）、布克（Devin Booker）等人也預計會入選。

屆時若是成真，詹姆斯將睽違2屆再度加入美國隊、柯瑞更是首度登上奧運舞台，兩人將和手握3枚奧運金牌的杜蘭特並肩作戰，這3人年齡都超過35歲，本次奧運可能是唯一一次同隊打球，也是最後一次替國家隊出征，勢必將在這場「終局之戰」付諸全力。

已經連續3屆奧運代表美國隊出征的杜蘭特，早早就表態要參戰此次奧運，他在受訪時也豪氣喊話要用50分的大勝展現美國籃球的主宰力，「我努力承擔責任、在場上發揮效用，這會隨著我在訓練時付出的一切而發生，我已經準備好了，很高興能再次加入美國隊大家庭，這感覺無與倫比。」

杜蘭特說：「所有偉大的球員都在這裡，我很想看他們是如何工作、又是什麼成就了他們，我對此感到很興奮......但在榮譽層面，我是唯一能獲得4金的人，讓我們去拿下第4枚金牌吧。」