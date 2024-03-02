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NBA／和去年時間點、理由相同 傳勇士維金斯正陷入家庭問題

聯合新聞網／ 綜合報導
維金斯近期再度因家庭問題缺席賽事。 美聯社
維金斯近期再度因家庭問題缺席賽事。 美聯社

勇士隊明星前鋒維金斯（Andrew Wiggins）本季狀況低迷，近期因個人因素缺陣，根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，維金斯此次陷入了嚴重家庭問題，目前尚未有任何回歸時間表，不過勇士對於維金斯本季的回歸仍保持樂觀。

維金斯對於缺席的緣由沒有透露太多細節，這也不是維金斯首度因個人因素脫離戰線，上個賽季，他也在接近時間點因家庭問題缺席球隊最後25場比賽，直到季後賽才回歸，後續被指出是父親面臨醫療問題；本季勇士例行賽則剩下23場比賽。

查拉尼亞說：「維金斯正在處理嚴重的家庭問題，勇士決定給他一點空間和時間，他們期望維金斯能在本季某個時間點回歸，並對此保持樂觀。」

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也表達了體諒，「維金斯是個注重隱私的人，我們被要求保密，也向他保證了這點，所以要我在這裡解釋也無濟於事，最重要的是我們尊重維金斯，我們需要他、也期待他的回歸。」

維金斯本季場內外都陷入低潮，賽季各項數據都寫下生涯低谷，場均得分、籃板、助攻都低於平均，12.7分更是生涯新低，在維金斯缺席的情況下，小將穆迪（Moses Moody）獲得更多上場時間，近3戰回歸輪替的他場均上場27分鐘，拿下12.3分，攻防兩端都受到柯爾稱讚：「穆迪在場上展現自己的能力，並對比賽帶來改變，抓緊維金斯缺席的機會。」

勇士 維金斯

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