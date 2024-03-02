NBA／生涯4萬分在望 詹姆斯只想打好比賽

距生涯4萬分里程碑僅差40分的湖人隊一哥詹姆斯，昨與巫師隊之戰全場進帳31分，其中包括延長賽投進關鍵三分球與送出關鍵助攻下，助隊以134：131擊敗巫師隊，收下近12場比賽以來的第9勝，個人距離4萬分也僅差最後9分。

去年2月榮登NBA歷史得分王的詹姆斯，以39歲的年紀持續在賽場上寫紀錄，昨與巫師賽前，生涯已累積拿下3萬9960分，即將成為史上首位達成生涯4萬分的球員。

不過近兩場比賽湖人卻接連陷入苦戰，包括在與快艇隊之戰於落後21分時上演戲劇化逆轉秀，昨與巫師之戰則是再遭遇對手頑強抵抗，雙方在正規賽打完後戰成126：126平手，但延長賽詹姆斯再度挺身而出，先是砍進追平比數的三分球，隨後又助攻給戴維斯完成超前比數上籃，最終湖人才以3分差距險勝。

湖人昨天以戴維斯攻下40分、15籃板表現最佳，詹姆斯則有31分、9助攻。談到新里程碑已進入最後倒數，他說：「這件事當然有它的意義，這是過去從沒來有人做到的事情，在生涯的這個階段能來到這個位置我覺得很酷，雖然這不是排在我生涯成就中的前幾名，但肯定有它的意義。」

對於下一場與金塊隊之戰破紀錄機會相當高，詹姆斯也再度重申希望一切自然發生，「不管對手是巫師還是金塊，或者說是任何球隊其實都不重要，我們要做的就是努力打好比賽。這不是私人層面的對決，尤其金塊已經是一支找到他們想要打法的球隊，反觀我們還在努力提升團隊，所以我不需要想太多。」

而巫師在昨天輸球後已苦吞13連敗，成為美國時間2月唯一勝場未開胡的球隊，拿下個人賽季新高34分的波爾說：「透過這樣的方式來結束比賽，我為我們的球員感到驕傲，歷經戰鬥並打出好的表現，這就是我們想要的。」