NBA／湖人AD狂砍40分 詹皇延長賽爆發賞巫師13連敗成爐主

詹姆斯（LeBron James）距離生涯4萬分里程碑只差40分，今天湖人在主場迎戰12連敗的巫師，兩隊戰到延長賽，靠著詹姆斯精彩的發揮，以134：131險勝。巫師苦吞13連敗，勝率正式低於活塞，成為聯盟爐主。

湖人球星戴維斯（Anthony Davis）上半場就狂砍24分8籃板，但巫師展現競爭力，其中波爾（Jordan Poole）攻下20分，幫助巫師只落後1分。

第三節戰況持續緊繃，湖人將領先擴大到5分，但巫師末節緊追不捨，打出一波15：4攻勢逆轉戰局。湖人後衛里夫斯（Austin Reaves）最後24秒打進2分，追平比數，波爾負責操刀巫師最後一擊，外線出手未命中，比賽進入延長。

延長賽詹姆斯再度展現全能身手，上演追魂鍋、外線、組織又製造進攻犯規，幫助湖人取得3分領先。巫師最後一攻交給庫茲瑪，他出手大號三分球沒進，勝利被湖人帶走。

LEBRON JAMES CHASEDOWN BLOCK ON JORDAN POOLE pic.twitter.com/zFBm6uyO1f — Lakers Lead (@LakersLead) 2024年3月1日

戴維斯全場狂砍40分15籃板3阻攻，羅素（D'Angelo Russell）得到22分。；詹姆斯31分9助攻，距離4萬分里程碑還差9分，可望在下一場對金塊的比賽中達標。

巫師方面，波爾砍下34分7助攻，巴格利（Marvin Bagley III）23分，基斯佩特（Corey Kispert）和庫茲瑪都得到20分。