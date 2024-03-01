NBA／安比德證實本季能復出 76人戰績不影響決定

76人中鋒安比德（Joel Embiid）因左膝半月板傷勢缺陣中，有消息指出，他本季有望復出，安比德受訪時也證實這項消息。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，安比德有望在3月底復出。安比德受訪時說，「計畫就是這樣，很顯然一切都要順利進行，要恢復健康，並達到我應有的程度。」他透露還不確定何時回歸，但對復健過程感覺很好。

安比德確定本季出賽不到65場，無緣年度獎項，包含MVP。他也透露受傷前幾場，身體就感覺不對，「我感覺到不是正常的我，但我知道60%或70%的我，仍可以幫助球隊很多。」

安比德受傷後，76人戰績4勝8敗，跌落至東區第6，再輸下去恐怕要打附加賽。安比德表示戰績不會影響他復出的決定，「只要有機會我就上場，無論排名在哪，我只想盡可能多打球，並努力幫助球隊。」