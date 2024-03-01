NBA／為何離開勇士轉戰尼克？迪文森佐曝與柯瑞有關

迪文森佐（Donte Divincenzo）上季效力勇士找回身價，季後與尼克簽下4年5000萬美元合約。他近日受訪時透露，會離開勇士轉戰尼克，與柯瑞（Stephen Curry）有關。

據《The Athletic》報導，灰狼隊曾認真考慮簽下迪文森佐，但他內心想加盟尼克，他透露柯瑞推動他加盟尼克，「我是成年人，能自己做決定，但有這樣地位的人說出我腦海中的想法時，會對自己的選擇感到滿意。」

柯瑞受訪時也解釋迪文森佐適合尼克，因為尼克需要射手，同時有布朗森（Jalen Brunson）和哈特（Josh Hart）兩名維拉諾瓦大學校友，「他們是一支季後賽球隊，朝正確方向發展，且迪文森佐對大學時期的人很熟悉。」

柯瑞也大讚迪文森佐是是高球商和擅長防守的球員，去尼克也能打出勇士時期的好表現。本季迪文森佐出賽58場，平均13.9分，三分命中率高達41.6%，都創生涯新高。