NBA／曾有機會揪保羅組四巨頭！韋德：我不想讓出3號破局

由詹姆斯（LeBron James）、韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成的「熱火三王」在當時震驚全聯盟，也被譽為是歷史最佳球隊之一，而近日韋德爆料，其實當初一度有機會拉攏好友保羅（Chris Paul），組成更可怕的四巨頭，最終卻因為球衣背號破局。

熱火在201年休賽季從自由市場上一口氣簽下詹姆斯和波許，當時三巨頭的PER值排名聯盟第1、2、4名，也讓詹姆斯霸氣喊話要打造王朝，最後熱火三巨頭搭檔4年時間全數闖進總冠軍戰，並且奪下2冠。

韋德近日和保羅上Podcast節目，提及當時球隊曾涉及保羅交易案的討論，不過最終並未成真，理由是自己並不想讓出招牌的3號球衣，保羅說：「我們當時討論了很多，包含誰會掌握球權、在場上打起來會是什麼樣子......我幾乎就要到邁阿密，韋德已經準備好放棄其他一切。」

但韋德接著補充道：「然後突然有人問說：『那麼誰要穿3號球衣呢？』接著一片靜默，我們把交易搞砸了......這是我的背號，聽著，我會犧牲觸球數、少領一點薪水，但我絕對不會放棄我的背號。」

保羅錯失了加入熱火的機會，也讓他至今都還在追逐首座金盃，不過他也正面表示，即便生涯無冠自己的職業生涯也不會有所缺憾；而韋德則是熱火隊史最偉大的球星，3號背號於2020年被球隊正式退休。