NBA／台灣衛少迷超狂！穿15件球衣進場力挺登官方IG

湖人隊今天靠著巨星詹姆斯（LeBron James）第四節獨拿19分帶領，擊敗快艇隊完成最多21分落後的大逆轉，場內「洛城內戰」打得火熱，場外的粉絲也很吸睛，一名來自台灣的「衛少」 衛斯特布魯克（Russell Westbrook）粉絲在觀眾席大秀15件球衣，也登上NBA官方社群媒體。

NBA在官方Instagram上寫道：「一個人最多能穿幾件衛斯布魯克的球衣？」影片中的台灣粉絲在觀眾席上高舉寫著「我飛了6860英哩就為了看衛少」的看板，隨後一件一件脫掉身上的球衣，包括快艇、巫師、火箭、雷霆等隊，總計15件球衣相當瘋狂。

這名台灣真愛球迷的舉動也在網路上掀起討論，紛紛留言表示：「你怎麼能不喜歡衛少」、「這男孩太熱血了」、「他連聖誕節特別款球衣都買了！」

更有眼尖的網友發現，衛斯布魯克生涯一共待過5隊，但該球迷唯獨少了待了一季半的湖人隊球衣，而湖人時期也是外界公認衛斯布魯克生涯最低迷、身價最慘、負面評價最多的一段時光，也讓網友們笑稱：「他只少穿湖人球衣，果然是真粉絲。」