聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／公牛雙塔籃板完爆騎士35個 德羅展砍35分2OT搶下勝利
公牛今天主場迎戰騎士，兩隊都是「背靠背」出賽，公牛擺雙塔陣容，全場狂摘25個進攻籃板；反觀騎士只有5個，不過雙方戰到二度延長，公牛才以132：123擊敗騎士，也中斷騎士延長賽11連勝紀錄。
公牛原本有機會在正規時間贏下比賽，但中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）兩罰一中，讓比賽進入延長賽。首度延長剩13秒，騎士領先2分，但米契爾（Donovan Mitchell）也兩罰一中，隨後馬上付出代價，德羅展（DeMar DeRozan）外線出手買犯成功，三罰全中進入二度延長。
騎士二度延長氣力放盡失去競爭力，直到最後一分鐘才靠史特魯斯（Max Strus）外線開張，公牛靠著德羅展單節獨得10分，收下勝利，全場籃板輾壓騎士35個成為贏球主因。
德羅展全場26投僅8中，但罰球18中16，拿到35分10籃板。中鋒佐蒙德（Andre Drummond）17分26籃板，佛西維奇24分13籃板，懷特（Coby White）14分12助攻8籃板，多森姆（Ayo Dosunmu）也挹注21分。
騎士方面，莫布里（Evan Mobley）25分13籃板4阻攻，葛蘭德（Darius Garland）23分，米契爾19分，勒佛特（Caris LeVert）14分15助攻，中鋒艾倫（Jarrett Allen）僅拿到11分4籃板，表現相當悽慘。
2023-24 NBA即時比分
▪絕殺你的絕殺！ 騎士丟進半場三分氣走獨行俠 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言