聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／同是天涯淪落人！勇士湯普森分享波爾被下放板凳看法
波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，原以為將有無限開火權，但近期因表現不理想，被降為替補球員。本季同樣變替補的勇士湯普森（Klay Thompson），也發表這件事的看法。
勇士昨天以123：112輕取巫師，賽後兩人相互擁抱，展現好感情。湯普森受訪時談到小老弟被降為替補的看法，「他2022年季後賽就從板凳出發，能藉由這段經歷做調整。我愛波爾，我知道他接下來會有非常出色的賽季。」
波爾本季場均上場時間29.3分鐘，得到16分，整體投籃命中率39.7%，都比去年還差。不過湯普森仍對他有信心，「他們（巫師）更像處在重建模式，我認為他每場都肩負更多重擔。他還有很多時間，關鍵是保持穩定，他會成功的，非常年輕，才23歲。」
波爾受訪時也強調會接受球隊安排，盡全力幫球隊搶勝，他也理解湯普森為何被調整為替補，「他們（勇士）正追求冠軍，如果有方法能讓球隊離目標更進一步，教練團就會這樣做。」
2023-24 NBA即時比分
▪絕殺你的絕殺！ 騎士丟進半場三分氣走獨行俠 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言