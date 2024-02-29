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NBA／同是天涯淪落人！勇士湯普森分享波爾被下放板凳看法

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾(左)、湯普森(右)。 美聯社
波爾(左)、湯普森(右)。 美聯社

波爾（Jordan Poole）休賽季被勇士交易到巫師，原以為將有無限開火權，但近期因表現不理想，被降為替補球員。本季同樣變替補的勇士湯普森（Klay Thompson），也發表這件事的看法。

勇士昨天以123：112輕取巫師，賽後兩人相互擁抱，展現好感情。湯普森受訪時談到小老弟被降為替補的看法，「他2022年季後賽就從板凳出發，能藉由這段經歷做調整。我愛波爾，我知道他接下來會有非常出色的賽季。」

波爾本季場均上場時間29.3分鐘，得到16分，整體投籃命中率39.7%，都比去年還差。不過湯普森仍對他有信心，「他們（巫師）更像處在重建模式，我認為他每場都肩負更多重擔。他還有很多時間，關鍵是保持穩定，他會成功的，非常年輕，才23歲。」

波爾受訪時也強調會接受球隊安排，盡全力幫球隊搶勝，他也理解湯普森為何被調整為替補，「他們（勇士）正追求冠軍，如果有方法能讓球隊離目標更進一步，教練團就會這樣做。」

Jordan Poole Klay Thompson 勇士 巫師

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