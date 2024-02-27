NBA／籃網全隊7人得分上雙 痛電灰熊送代理教練奧利首勝

籃網客場作客灰熊，籃網全隊七人得分上雙，其中施羅德（Dennis Schroder）拿下全隊最高的18分，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）攻下13分9籃板，籃網以111:86大勝灰熊，中止4連敗外也送代理教練凱文·奧利（Kevin Ollie）執教首勝。

「能不能快點？我已經全身濕透了。」奧利在被球隊潑水之後說道，「他們找到我狂潑水，其他教練都把我晾在一邊。他們都躲在後面避免受波及，我當時早就該知道的！」

Nets interim Head Coach Kevin Ollie shares how much his first win means to him 🗣️ pic.twitter.com/GyOgaLAPI7 — NBA (@NBA) 2024年2月27日

此戰上半場勝負幾乎就底定，首節灰熊隊手感不佳，第一節只得到18分，平他們本賽季第一節最低得分半場打完，籃網前兩節以66:40取得大幅度領先；灰熊半場只得40分是本賽季最低紀錄，易籃後情況仍然沒有好轉，最終慘敗籃網25分。

「我們在上半場，特別是在第一節受到了很大的打擊。」灰熊隊主教練簡金斯（Taylor Jenkins）說，「我們一直在努力，整晚我們都在尋找機會，但我們在進攻端沒有任何建樹。」

灰熊史蒂文斯（Lamar Stevens）靠著垃圾時間9投8中刷出全隊最高17分，傑克森（Jaren Jackson Jr.）則有次高的15分，但12投僅2中；近期表現出色的GG傑克森（GG Jackson）手感更差，13次出手只命中1次；灰熊全場86分是本季最低，全場命中率僅38.7%，讓籃網隊打出一場本季失分最少的比賽，

籃網贏球中止4連敗，全隊送出32次助攻、共7人得分達雙位數，以控衛施羅德18分5助攻最佳，但壞消息是湯瑪斯（Cam Thomas）在比賽剩下7分23秒時因右腳踝受傷離場，離場前貢獻了14分。