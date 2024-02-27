NBA／千萬別小看勇士！傳奇球星：西區前四強權也不想碰

勇士明星賽前狀況回穩，近10場拿下8勝2敗，排名衝上西區第10的附加賽範圍內，並且拉開後頭爵士與火箭的追擊至少3場，隊史名人堂球星貝瑞（Rick Barry）就對自家球隊很有信心，受訪時表示灣區大軍在柯爾的領導下、有機會在接下來比賽有番作為，並且強調「西區前四名球隊絕不會想在季後賽遇上勇士」。

貝瑞在受訪時說道：「當時人們不看好勇士難以再起，我告訴那些人不要看衰勇士，如今他們解決了那些麻煩，並朝向正確的路前進。隨著格林（Draymond Green）和柯瑞（Stephen Curry）度過了那些艱難的前段賽季後，他們成功找到了能走得更遠的方法。」

身為1975年勇士奪冠的總冠軍賽MVP，由貝瑞來談論勇士的現況再適合不過，他也分享了自己對柯爾（Steve Kerr）的看法：「我認為柯爾終於做到我認為他應該做的事情，意識到要讓打得好的球員上場比賽，不要擔心那些球員不必要的自尊，球隊是為了勝利而來，無論你打兩分鐘或20分鐘，每個球員都需要付出自己所擁有的一切，而這支隊伍終於開始這樣做了。」貝瑞說。

這個賽季勇士經歷相當多的動盪，保羅（Chris Paul）受傷、湯普森（Klay Thompson）狀況不穩定、格林被禁賽及庫明加（Jonathan Kuminga）抗議自己的上場時間等，歷經這些波折後，勇士近期逐漸步上正軌，在柯瑞和庫明加一老一少的出色發揮及其他球員的努力之下，近10場比賽拿下8勝，持續朝季後賽門票邁進。

貝瑞提到：「所以不要看衰勇士！如果我是西區前四的球隊，會非常擔憂在季後提前遇上，因為他們有柯瑞和湯普森，兩個擁有火熱手感的球員。這些人都是非常棒的球員，我認為這支球隊接下來繳出的表現有機會讓外界感到震驚。至於他們能否走到最後則很難說，因為今年聯盟實在有太多很優秀的球隊。」