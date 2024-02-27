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NBA／勇士改善「客場一條蟲」？湯普森分享球隊今年改變
勇士上賽季客場11勝30敗，戰績差到令球迷印象深刻；本季這個狀況有所反轉，目前戰績13勝12敗。湯普森（Klay Thompson）受訪時也提到勇士客場進步的可能原因。
湯普森被問到勇士本季在客場是否更有信心時，他回答，「這是非常好的問題，但我不知道答案。我只知道我們今年在客場更能終結比賽，每個球員被準備上場時，都做足準備。」
「有時球員前一晚表現不令人興奮，但第二天狀態完全不同，我們有很多出色的球員，隨時都做好準備，上場競爭」湯普森說。
湯普森近期從先發轉為第六人，他強調沒有被「降級」的感覺，「考慮到我每晚仍打25到30分鐘，我從沒把打替補當作降級，我在這個聯盟待很久，仍做出高水準貢獻，得到這樣的上場時間，必須對此心存感激。」
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