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NBA／太陽將主辦2027年明星賽 塞爾蒂克超過60年沒辦

聯合新聞網／ 綜合報導
鳳凰城太陽前一次舉辦明星賽是在2009年。 路透
鳳凰城太陽前一次舉辦明星賽是在2009年。 路透

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，2027年NBA全明星賽將在鳳凰城太陽主場舉辦，這是自2009年後，明星賽首度回到鳳凰城。

2025年明星賽將在金洲勇士主場「大通銀行中心」進行，2026年是快艇新主場「Intuit巨蛋」；2027年則來到太陽主場足跡中心，這座球場曾在2020年進行翻修。

值得一提的是，老牌勁旅波士頓塞爾蒂克已經超過60年沒舉辦過明星賽，上次要追溯至1964年。波士頓曾辦過4次明星賽，包含NBA史上頭2次的1951和1952年，另兩次則是1957和1964年。

塞爾蒂克 太陽

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