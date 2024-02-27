NBA／太陽將主辦2027年明星賽 塞爾蒂克超過60年沒辦

一個月前，據報導指出，庫明加（Jonathan Kuminga）表示對於柯爾（Steve Kerr）以及他在勇士隊中的角色開始失去信心。兩人隨後在私下對話中解決了問題。在那之後，勇士隊在過去12場比賽

2024-02-26 17:23