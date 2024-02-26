聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／金塊連兩季橫掃勇士 約柯奇賽後稱隊友很糟糕
金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）今天繳出32分16籃板16助攻的大三元表現，幫助金塊以119：103輕取勇士，不過他受訪時卻說隊友很糟糕。
據《StatMuse》統計，約柯奇是史上首位單場砍下32分16籃板16助攻4抄截的球員。另外，這是約柯奇生涯第3場30分、15籃板、15助攻以上的「大三元」表現，超越張伯倫的2場，居史上第2，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的11次。
約柯奇2月19日過29歲生日，賽後被記者問到隊友送他什麼禮物時，他回答，「什麼都沒有，真的什麼都沒送，他們是爛隊友、糟糕的隊友。」
金塊本季面對勇士4戰橫掃，自從2022年季後賽首輪被勇士淘汰後，已經連兩季掃掉勇士。約柯奇本季面對勇士場均31.8分13.0籃板9.8助攻；反觀勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）對上金塊場均只有22.8分3.0籃板4.5助攻，三分命中率僅31.2%。
2023-24 NBA即時比分
▪約柯奇連3戰超猛大三元史上首見 衛冕軍金塊專殺勇士！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言