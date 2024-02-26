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NBA／沙波尼斯大三元擊沉快艇 雷納德曝高出勤率原因

聯合新聞網／ 綜合報導
沙波尼斯(右)。 路透
沙波尼斯(右)。 路透

國王今天作客快艇，當家中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）砍下本季第20次大三元，終場以123：107擊沉快艇，收下3連勝。

快艇球星喬治（Paul George）因傷缺陣，國王前三節打完領先9分，末節快艇一度追到5分差，但國王突然殺出一波13：2攻勢，奠定勝基。

沙波尼斯全場得到17分15籃板12助攻3抄截，福克斯（De'Aaron Fox）攻下33分7助攻，巴恩斯（Harrison Barnes）砍進22分。快艇方面，鮑威爾（Norman Powell）拿到21分全隊最高，雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）都貢獻20分。

沙波尼斯成為史上第6位單季至少20次大三元的球員，對此福克斯表示，「我認為人們對他正在做的事感到麻木，場均接近大三元是一件很難的事。」

今天是雷納德本季第51場出賽，再打2場就能創近4季新高，有媒體詢問他能出賽這麼多場的原因，他回答：「我的前十字韌帶沒有撕裂，我的半月板也沒撕裂。」

Domantas Sabonis Kawhi Leonard 國王 快艇

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