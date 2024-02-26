NBA／熱火鵜鶘大亂鬥懲處出爐！巴特勒損失26萬美元

近期，勇士前鋒格林（Draymond Green）在播客節目上，回顧勇士在2022年季後賽不被看好的情況下一路挺進總決賽，最後擊敗塞爾蒂克奪下總冠軍的歷程，格林表示該座冠軍是他的最愛。 「跟其他

2024-02-26 10:17