NBA／熱火鵜鶘大亂鬥懲處出爐！巴特勒損失26萬美元
熱火與鵜鶘前天在場上爆發激烈肢體衝突，聯盟今天公布懲處決定，共5名球員被禁賽。
熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）與鵜鶘馬歇爾（Naji Marshall）比賽中出現肢體衝突，馬歇爾還使出「鎖喉」。原以為事件準備落幕，熱火布萊恩（Thomas Bryant）又突然和鵜鶘艾爾瓦拉多艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）上演拳擊賽，最終這4名球員都被驅逐出場。
巴特勒和馬歇爾都被禁賽1場，熱火小將約維奇（Nikola Jovic）因離開板凳席，也被禁賽1場。布萊恩和艾爾瓦拉多都被禁賽3場。
巴特勒因禁賽損失約26萬美元（約新台幣820萬）薪水，布萊恩5.2萬美元，艾爾瓦拉多3.8萬，約維奇1.26萬，馬歇爾則是1.1萬。
2023-24 NBA即時比分
▪布朗強攻30分欺尼克 助綠衫軍拉出8連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言