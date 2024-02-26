NBA／波爾狂飆本季新高31分 巫師不敵騎士苦吞11連敗
巫師今天在主場迎戰東區第2的騎士，被降為板凳的波爾（Jordan Poole）大爆發，投進6顆三分球，砍下本季新高31分，但巫師終場仍以105：114落敗，苦吞11連敗。
騎士前三節打完只領先7分，波爾在第四節前段大爆發，連續飆進3記三分球，帶隊打出14：0的瘋狂攻勢，反倒取得6分領先。
不過騎士靠葛蘭德（Darius Garland）連續2顆外線止血，還打出11：1攻勢，再度要回領先，隨後穩扎穩打，收下勝利。
騎士艾倫（Jarrett Allen）全場砍下22分12籃板，莫布里（Evan Mobley）21分6籃板5阻攻，葛蘭德（Darius Garland）17分6助攻，米契爾（Donovan Mitchell）砍進16分。巫師方面，波爾全場攻下31分5籃板5助攻，庫茲瑪（Kyle Kuzma）27分7籃板。
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