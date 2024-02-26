NBA／老鷹少主楊恩左手指韌帶斷裂 將動刀至少缺席4週
老鷹今天宣布當家球星楊恩（Trae Young）因左手手指韌帶斷裂，需動手術治療，將至少缺陣4週。
楊恩上一戰對暴龍時受傷，核磁共振檢查結果出爐，為左手小拇指橈側副韌帶（Radial collateral ligament）撕裂，後天將動手術。
楊恩本季出賽51場，平均26.4分10.8助攻，三分命中率37.1%。老鷹目前戰績24勝32敗，暫居東區第10，只領先籃網3場勝差，暴龍則是3.5場。楊恩就算4週後順利回歸，老鷹也只剩10場左右例行賽。
除了楊恩外，主力內線歐康古（Onyeka Okongwu）也在傷兵名單，老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）表示，「我們必須讓巴金（Kobe Bufkin）和米爾斯（Patty Mills）分擔上場時間，我們知道墨瑞（Dejounte Murray）能做什麼，我不想沉浸在任何事中。」
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