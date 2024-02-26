快訊

蝦皮智取店門反鎖103歲老翁倒臥在地 警到場揭心酸原因

蘇聯曾拉攏中華民國近10年 蔣經國「不為所動」拒之

汪小菲「準老婆」Mandy被疑結過婚 婚禮照被挖出

NBA／湖人全場僅8罰不敵太陽 詹皇：這不是我們的風格

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯。 法新社
詹姆斯。 法新社

湖人今天作客太陽，全場只獲得8次罰球，終場以113：123輸球，戰績被勇士反超，下降到西區第10。

太陽首節就狂轟45分，建立17分領先優勢，儘管湖人三節打完追到剩5分差，但末節進攻當機，最終仍不敵太陽。太陽全隊5人都至少得18分，這是隊史2009年後首見，諾基奇（Jusuf Nurkic）狂砍18分22籃板，奧尼爾（Royce O'Neale）20分10籃板，杜蘭特（Kevin Durant）22分7助攻，布克（Devin Booker）21分9助攻，艾倫（Grayson Allen）也挹注24分。

湖人全場只有8次罰球，平詹姆斯（LeBron James）加盟後最低紀錄，下半場0罰球更是詹姆斯加盟後首見。詹姆斯砍進28分12助攻7籃板，離4萬分里程碑只差74分。戴維斯（Anthony Davis）拿到22分14籃板，羅素（D'Angelo Russell）攻下20分7助攻。

詹姆斯受訪時也談到罰球差距，「許多人說湖人只會站上罰球線，我想說我們有攻擊者，這就是我們做的事。我們也會外線出手，但不會每場40或50次，我們擅長打禁區，因此8次罰球不是我們的風格。」

「我知道今天殺進禁區時，我一定有好幾次被打到沒得到哨音，但狀況就是這樣」詹姆斯說。

LeBron James 太陽 湖人

相關新聞

NBA／湖人全場僅8罰不敵太陽 詹皇：這不是我們的風格

湖人今天作客太陽，全場只獲得8次罰球，終場以113：123輸球，戰績被勇士反超，下降到西區第10。 太陽首節就狂轟45分，建立17分領先優勢，儘管湖人三節打完追到剩5分差，但末節進攻當機，最終仍

NBA／不關心球隊戰績排名 布朗：到了季後賽都不重要

近況出色的塞爾蒂克在客場面對本季打來得心應手的尼克，在布朗（Jaylen Brown）強攻30分8籃板的帶動下，先發五虎合力砍下96分，在第三節一路拉開比分，完全掌控比賽局勢，最終以116比102輕取

NBA／少了「金身」火力依舊強悍 柯瑞解釋為何不「買犯」

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近年靠著神準的三分球改變聯盟生態，是聯盟頂尖的得分好手，但相對於聯盟其他得分手，儘管他的罰球次數一直很低，和許多擁有「明星哨」的球員不同，仍然是NBA歷史上最

NBA／綠衫軍五虎領銜率先奪45勝 領先騎士8場勝差

波士頓塞爾蒂克今天客場出戰紐約尼克，靠著布朗（Jaylen Brown）轟下30分，以116比102獲勝，收下8連勝，穩居東區龍頭，領先第2的騎士多達8場勝差，比騎士和第8熱火之間5.5場勝差還要多。

NBA／拉出8連勝不滿足 綠衫軍：還可以更好

不同於西區戰況膠著，塞爾蒂克隊今天以116：102擊退尼克隊，本季最長8連勝入袋後，和東區排名第2的騎士隊有著8場的勝差...

NBA／盛讚偶像杜蘭特史上最佳 愛德華：從小就看他打球

日前愛德華（Anthony Edwards）受訪表示，對於杜蘭特（Kevin Durant）是否應該被列入NBA歷史前五大球星的爭論並不擔心，他認為杜蘭特已經是這個名單上的第一名。 「我心目中的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。