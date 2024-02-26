NBA／湖人全場僅8罰不敵太陽 詹皇：這不是我們的風格

湖人今天作客太陽，全場只獲得8次罰球，終場以113：123輸球，戰績被勇士反超，下降到西區第10。

太陽首節就狂轟45分，建立17分領先優勢，儘管湖人三節打完追到剩5分差，但末節進攻當機，最終仍不敵太陽。太陽全隊5人都至少得18分，這是隊史2009年後首見，諾基奇（Jusuf Nurkic）狂砍18分22籃板，奧尼爾（Royce O'Neale）20分10籃板，杜蘭特（Kevin Durant）22分7助攻，布克（Devin Booker）21分9助攻，艾倫（Grayson Allen）也挹注24分。

湖人全場只有8次罰球，平詹姆斯（LeBron James）加盟後最低紀錄，下半場0罰球更是詹姆斯加盟後首見。詹姆斯砍進28分12助攻7籃板，離4萬分里程碑只差74分。戴維斯（Anthony Davis）拿到22分14籃板，羅素（D'Angelo Russell）攻下20分7助攻。

詹姆斯受訪時也談到罰球差距，「許多人說湖人只會站上罰球線，我想說我們有攻擊者，這就是我們做的事。我們也會外線出手，但不會每場40或50次，我們擅長打禁區，因此8次罰球不是我們的風格。」

「我知道今天殺進禁區時，我一定有好幾次被打到沒得到哨音，但狀況就是這樣」詹姆斯說。