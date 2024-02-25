NBA／複製上季模式！湖人戰績欲強拉尾盤 羅素：專注每一場

湖人隊上個賽季結束前戰績一飛衝天，在附加賽擊敗灰狼，以西區第七種子晉級季後賽，最終在西區冠軍賽輸給金塊。戰績崛起的關鍵無非是在交易截止日前的大動作交易，讓球隊得到了羅素（D'Angelo Russell）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、以及八村壘（Rui Hachimura）等人；雖然今年賽季湖人在交易大限前沒有任何動作，只補進丁威迪（Spencer Dinwiddie），但在戰績上卻與上賽季走向有著異曲同工之妙。

上個賽季交易截止日前，湖人戰績25勝30負排在西區第8，交易截止日後湖人18勝9負，這段時間的戰績在聯盟排名第三，在西區更是第一；湖人隊本季戰績僅以31勝27負的戰績排名西區第9，但在過去的18場比賽中，他們拿下12勝6負的戰績，雖然這一次的成功沒有像上季受到特定因素的推動，不過湖人目前仍有著類似上賽季收尾的感覺。對羅素來說，他也看到了似曾相識之處。

「我認為去年我們從未討論過這個問題。我們只是一場一場地打比賽。」羅素說道。「我們當時表現出色，所以對我們來說，這是讓任何人都可以挺身而出去贏下來的比賽。我記得范德比爾特在那段期間幫助我們贏球，八村壘也是，還有里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis），當然還有我自己。」

「每個人都參與其中，感覺自己是其中的一部分。我認為現在我們正處於這個狀態。許多人從傷病中恢復過來，但整體而言，那些上場比賽的球員感覺到了一些東西正在醞釀中。」

對湖人來說，他們接下來將面對一趟艱難的旅程，9場比賽中有8場是對上戰績更出色的球隊，包括灰狼、雷霆、快艇、金塊及公鹿等聯盟強權，如何在這段時間取得更好的成績，將左右本賽季湖人的季後賽之旅。就像羅素所說的，「現在只需要專注於每一場比賽，專注於我們自己，為每場比賽做好準備。我想我們會沒事的。」