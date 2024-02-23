NBA／防守崩潰不敵勇士原因？湖人教頭：AD燒聲

湖人今天以110：128不敵勇士，詹姆斯（LeBron James）因腳傷缺陣，戴維斯（Anthony Davis）全場狂攻27分15籃板3阻攻淪為空響，沒想到湖人主帥漢姆（Darvin Ham）竟認為防守不好和戴維斯燒聲（聲音沙啞）有關。

《洛杉磯時報》記者沃伊克（Dan Woike）指出，戴維斯今天無法受訪，因為聲音沙啞。沃伊克問戴維斯喉嚨的狀況是否影響湖人今晚防守，漢姆認為確實如此，他直言戴維斯雖表現出色，但湖人依賴他做溝通者。

漢姆的說法引發許多球迷不滿，紛紛留言表示，「又一個漢姆的藉口」、「漢姆比瑞佛斯（Doc Rivers）還不會找藉口」、「請向我解釋為何他能在這聯盟當教練」。

湖人今天輸給勇士後，兩隊勝差只剩0.5場，不過明天湖人將回到主場迎戰西區爐主馬刺，加上詹姆斯有望復出，有機會搶下勝利；勇士則要繼續在主場對黃蜂。