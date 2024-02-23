NBA／詹姆斯腳傷缺陣 柯瑞32分8助攻率勇士痛宰湖人

眾所皆知，唐西奇（Luka Doncic）自從接管獨行俠之後，其表現就決定了球隊的未來，在進攻體系中更是完全由他主導，即便找來單打能力優異的厄文（Kyrie Irving），其球權使用率（USG%）依

2024-02-23 11:25