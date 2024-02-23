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NBA／詹姆斯腳傷缺陣 柯瑞32分8助攻率勇士痛宰湖人

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 美聯社
柯瑞。 美聯社

勇士湖人本季第二度對決，湖人球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）32分8助攻領軍，以128：110輕取湖人，兩隊勝差只剩0.5場。

柯瑞首節就飆進4顆三分球，豪取16分。第二節勇士小將傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）發威，7投6中進帳13分，勇士半場打完領先11分。

第三節湖人球星戴維斯（Anthony Davis）攻下12分，但他退場後被勇士打出一波8：2攻勢，分差擴大到16分。末節勇士維持領先，比賽時間剩5分52秒湖人就換上板凳球員，放棄比賽。

柯瑞全場24投12中，包含6顆三分球，得到32分8助攻，維金斯（Andrew Wiggins）攻下20分，湯普森（Klay Thompson）9投1中，只拿到3分5助攻。湖人團隊三分球35投僅10中，命中率28.6%，戴維斯得到27分15籃板3阻攻，羅素（D'Angelo Russell）18分9助攻，里夫斯（Austin Reaves）攻下16分。

LeBron James Stephen Curry 勇士 湖人

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