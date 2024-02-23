NBA／詹姆斯腳傷缺陣 柯瑞32分8助攻率勇士痛宰湖人
勇士與湖人本季第二度對決，湖人球星詹姆斯（LeBron James）因傷缺陣，勇士靠著柯瑞（Stephen Curry）32分8助攻領軍，以128：110輕取湖人，兩隊勝差只剩0.5場。
柯瑞首節就飆進4顆三分球，豪取16分。第二節勇士小將傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）發威，7投6中進帳13分，勇士半場打完領先11分。
第三節湖人球星戴維斯（Anthony Davis）攻下12分，但他退場後被勇士打出一波8：2攻勢，分差擴大到16分。末節勇士維持領先，比賽時間剩5分52秒湖人就換上板凳球員，放棄比賽。
柯瑞全場24投12中，包含6顆三分球，得到32分8助攻，維金斯（Andrew Wiggins）攻下20分，湯普森（Klay Thompson）9投1中，只拿到3分5助攻。湖人團隊三分球35投僅10中，命中率28.6%，戴維斯得到27分15籃板3阻攻，羅素（D'Angelo Russell）18分9助攻，里夫斯（Austin Reaves）攻下16分。
2023-24 NBA即時比分
▪唐西奇41分準大三元力壓布克 獨行俠7連勝西區第6！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言