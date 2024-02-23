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NBA／史上第3人！金塊約柯奇完成29隊大三元紀錄
金塊今天在主場以130：110輕取巫師，當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）全場10投全中，拿到21分19籃板15助攻，成為史上第3位對29隊拿下大三元的球員。
約柯奇半場打完就拿到10分15籃板9助攻，幫助金塊大幅領先23分。第三節開打1分多鐘，他就助攻隊友葛登（Aaron Gordon），完成大三元，金塊也一路保持領先，拿下勝利，中止3連敗。
約柯奇成為詹姆斯（LeBron James）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）後，首位對29支球隊拿過大三元的球員。詹姆斯和衛斯特布魯克都轉隊過很多次，所以對30隊都有大三元；約柯奇職業生涯至今都效力金塊，因此只有29隊。
約柯奇賽後受訪時談到這項紀錄，「這非常棒，是很棒的履歷，是一座里程碑。」
除了難得的大三元紀錄外，根據統計，約柯奇更是聯盟近40年來首位在比賽中以100%命中率砍下至少20分15籃板15助攻的球員。
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