NBA／唐西奇41分準大三元力壓布克 獨行俠7連勝西區第6
獨行俠今天在主場迎戰宿敵太陽，唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）合砍70分，終場以123：113贏球，拉出一波7連勝，排名升到西區第6；太陽則掉到西區第7。
太陽球星比爾（Bradley Beal）今天因傷缺陣，上半場形成進攻大戰，太陽取得63：60領先。下半場開局獨行俠連續飆進5顆三分球，轟出16：0攻勢；太陽球星布克（Devin Booker）隨後展開無解單打模式，單節獨得13分，才把落後控制在5分。
第四節開打，太陽改由杜蘭特（Kevin Durant）帶隊，獨行俠靠著唐西奇穿針引線，再度把分差拉開到雙位數，隨後一路壓制太陽，輕鬆收下勝利。
唐西奇繳出41分11助攻9籃板的準大三元數據，厄文也砍進29分。太陽方面，布克得到35分8助攻，杜蘭特23分6籃板。
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