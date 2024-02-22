NBA／名嘴怒轟詹皇毀了灌籃大賽 卡特曝聯盟曾邀4球星參戰

2016年灌籃大賽上演拉文（Zach LaVine）和葛登（Aaron Gordon）的神仙打架，不過在那之後賽事觀賞性越來越差，美國名嘴史密斯（Stephen A. Smith）將一切矛頭指向詹姆斯（LeBron James）。

過去許多球星都會參加這場盛會，如「人類精華片段」威金斯（Dominique Wilkins）五度參賽，「半人半神」卡特（Vince Carter）和「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也都為球迷留下美好回憶。

如今灌籃大賽只能靠發展聯盟扣將麥克朗（Mac McClung）撐場面，許多球迷期待體能素質勁爆的詹姆斯參戰，但他多次表達拒絕。史密斯近日痛批詹姆斯毀了灌籃大賽，「過去每一位飛人、天行者、在空中有天賦的球員都渴望參加灌籃大賽。當詹姆斯說不參加後，一切都停下來了。」

值得一提的是，卡特近日爆料聯盟曾邀請自己、「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）、「T-Mac」麥格瑞迪（Tracy McGrady）和詹姆斯參加灌籃大賽，每人發100萬美元出場費，但有人拒絕，因此事情不了了之。許多網友認為拒絕的人是詹姆斯。