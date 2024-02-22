NBA／獨行俠曾兩度能便宜續約 布朗森揭密：庫班不誠實

明星後衛布朗森（Jalen Brunson）上季轉戰尼克隊後大放異彩，不僅擠下藍道（Julius Randle）登上「大蘋果」一哥位置，本季也入選生涯首次明星賽，用表現證明了前東家獨行俠隊看走眼，而布朗森近期接受訪問時掀開轉隊內幕，爆料他曾兩度給獨行俠續約機會，但都遭到拒絕。

布朗森2018年以第二輪第33順位被獨行俠選中，每年都呈現進步，並且與同梯的頭牌巨星唐西奇（Luka Doncic）搭配良好，在效力獨行俠的最後一季，布朗森場均得分從12.6分提升至16.3分，季後賽更上漲至21.6分，已然是優質二當家，球隊一舉打到西區決賽才敗下陣來，季末他以4年1.04億大約加盟尼克，隔年獨行俠則無緣季後賽。

布朗森接受退役球星巴恩斯（Matt Barnes）訪問時回憶道：「我真的很想留達拉斯......」他提到，自己很喜歡獨行俠的環境，希望能在2021季前完成續約，當時獨行俠給出的最高報價是4年5500萬，即便經紀人當時鼓勵挑戰更高價碼，但他認為有報價就不該「賭」，不料，此時反倒是獨行俠拒絕了，聲稱要再觀察20至25場。

開季後沒多久唐西奇因傷缺陣，布朗森表現反而更加搶眼，季中他向管理層表示，如果那份4年5500萬的報價還在，自己有意願續約，不過再度被委婉拒絕，布朗森原以為此舉代表自己將被交易，但也沒有發生。

直到交易大限後獨行俠才主動談續約，然而過了這村沒了這店，此時換成布朗森拒絕了，他知道自己身價已不只如此，季末家鄉球隊尼克清出清資空間提出有誠意的報價，還找來父親當助教，讓布朗森沒有猶豫太久就做出決定。

布朗森補充道：「庫班（Mark Cuban）曾在受訪中說獨行俠能給我最多的錢，但從我的角度來看，這很不誠實，然後我看到紐約的報價，他們給我家的感覺。」

本季布朗森數據再攀新高，場均27.6分3.8籃板6.5助攻，場均得分排名聯盟第7，即便遺憾，但若當時布朗森和獨行俠續約，也不見得能夠進化成如今的紐約一哥。