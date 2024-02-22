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NBA／艾佛森自認現代打球能場均43分 妙回問題逗笑歐尼爾

聯合新聞網／ 綜合報導
艾佛森認為自己在現代球風能廠均43分。 歐新社
艾佛森認為自己在現代球風能廠均43分。 歐新社

「戰神」艾佛森（Allen Iverson）是21世紀初頂尖球星，曾4度拿下得分王，他近日受訪時表示，他在當今聯盟打球能場均43分。

艾佛森2005-06賽季場均能攻下33分，但湖人隊布萊恩（Kobe Bryant）以場均35分，搶下該季得分王。艾佛森近日在歐尼爾（Shaquille O'Neal）的節目上表示，「如果我在這個時代打球，都是大空檔，我以前能場均33分，現在就能把數字提高到43分。」

艾佛森招牌「胯下運球」（Crossover）是許多球迷難以忘懷的回憶，不過他表示，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）運球技巧是歷史最佳，「厄文是最頂尖的，柯瑞（Steph Curry）運球也很狂，但厄文會用運球玩弄人，並樂在其中。」

另一名主持人詢問艾佛森心目中的最佳五人，艾佛森的答案是，柯瑞、布萊恩、喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）及歐尼爾。主持人問艾佛森，覺得自己能取代誰，艾佛斯回答：「歐尼爾。」艾佛森和歐尼爾都開懷大笑。

歐尼爾 艾佛森

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