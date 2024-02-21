NBA／熱火前鋒開車超速釀禍 受害者膝上截肢提告

熱火前鋒海史密斯（Haywood Highsmith）兩周前開車撞傷一名男子，導致對方膝上截肢（膝蓋上方股骨處截肢），如今這名男子將對海史密斯提告。

據美國知名八卦媒體「TMZ」報導，這名男子叫皮諾（Alekxei Pino），他已提出告訴，皮諾的律師發聲明表示，皮諾在醫院進行康復，皮諾家人還成立「GoFundMe」，以獲取醫療費用支持。

報導指出，皮諾當時正在處理一輛拋錨的汽車，海史密斯見狀後為時已晚，撞到皮諾並造成傷害，導致需要截肢。海史密斯當時在限速40英里的區域開45英里，沒有酒駕，被警方認定為粗心駕駛。

海史密斯發生事故後缺席一場比賽，但接下來3場都有出賽，接著就是全明星賽假期。他本季出賽40場，平均上場21.2分鐘，拿到5.9分2.8籃板1.1助攻1.0抄截，三分命中率36.7%。