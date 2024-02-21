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NBA／接掌公鹿後戰績直落 瑞佛斯也不懂老闆為何找自己執教

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞佛斯臨危受命接下公鹿隊兵符，但帶兵至今表現不理想。 美聯社
瑞佛斯臨危受命接下公鹿隊兵符，但帶兵至今表現不理想。 美聯社

「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）上季才被76人隊解雇，沒想到不用一個賽季時間就重新獲得執教機會，季中無縫接軌東區強權公鹿隊的主帥一職，然而帶兵至今戰績不佳，公鹿「自斷手腳」的行為也引發球迷熱議，而瑞佛斯近期則在受訪中談及當初被球隊邀約的過程。

包括公鹿在內，瑞佛斯已經是連續25個賽季擔任球隊總教練，上個月緊急接下公鹿隊兵符，成為球隊5個月來第4位總教練，並與球隊簽下3年半、總值約4000萬美元續約，還順勢鎖定明星賽主帥位置，執教路途堪稱超順遂。

公鹿本季至今戰績為35勝21敗，距離東區第2的騎士隊有2.5場勝差，明星賽前吞下2連敗，包括最後一戰輸給主力幾乎全為傷兵、幾乎是以「三軍」出戰的灰熊隊。在瑞佛斯執掌的10場比賽，公鹿僅打出3勝7敗差強人意成績。

瑞佛斯近日也在受訪中不斷提到這份工作的困難之處，表示當時接獲公鹿邀請時其實很猶豫，連自己也不理解為什麼公鹿要請他擔任教練，「我告訴公鹿老闆：『我不知道你們為何這麼做......』管理層則回應：『沒關係，我們現在已經做出決定，我們想要你。』」

公鹿本季場上顯而易見的問題出在防守端，球隊防守效率從去年的第4名一口氣跌到第17名，但這並不是菜鳥主帥格里芬（Adrian Griffin）被解雇的主要原因，畢竟他率隊打出30勝13敗成績。《The Ringer》作者歐康納（Kevin O'Connor）則揭密指出：「格里芬擔任主教練的第一年陷入了緊張的人際關係、拙劣的防守體系和比賽決策等難題，讓球隊的明星球員相信他沒有能力帶領他們奪得總冠軍。」

公鹿

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