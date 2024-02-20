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NBA／杜蘭特明星賽得分超越喬丹 僅次詹姆斯、布萊恩

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特生涯明星賽總得分擠進史上前三。 美聯社
杜蘭特生涯明星賽總得分擠進史上前三。 美聯社

杜蘭特（Kevin Durant）在今年印城明星賽首度與詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）合體，3人同隊的畫面也成了罕見的風景。

在這場盛會中，杜蘭特12投7中拿到18分，這讓他在明星賽累積獲得268分，接連超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）和喬丹（Michael Jordan）兩大巨星，排名挺進史上第3，僅落後布萊恩（Kobe Bryant）的290分，不過和詹姆斯的434分還有不小的差距，想追上是有一定難度。

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