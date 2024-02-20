NBA／傳暴龍考察詹皇大兒子 專家認為選秀模板是魔術哈里斯
湖人巨星詹姆斯（Lebron James）大兒子布朗尼（Bronny James）目前效力NCAA南加州大學，由於詹皇曾表明想跟兒子同隊，因此他的表現備受各界關注，前灰熊隊總管霍林格（John Hollinger）指出，布朗尼模板是魔術隊後衛哈里斯（Gary Harris）。
布朗尼在大學賽場展現不俗防守能力，但本季出賽18場，平均上場20.5分鐘，只能拿到5.7分2.9籃板2.6助攻0.8抄截，三分命中率僅27.5%，進攻端表現可說是差強人異。
由於詹皇的因素，布朗尼選秀順位難以預測。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目上透露，暴龍正在對布朗尼進行考察，暴龍今年擁有溜馬首輪籤和尼克次輪籤；如果抽中前6順位，能保住自家首輪籤。
儘管布朗尼帳面數據不佳，但前灰熊總管霍林格認為布朗尼擁有強壯體格和比賽理解兩大優勢，選秀模板是魔術後衛哈里斯。哈里斯以不俗的防守和外線能力在聯盟生存，生涯出賽549場比賽，平均上場28.1分鐘，拿到11.2分2.4籃板2.0助攻及1.1抄截，三分命中率為36.7%。
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