快訊

羽球／奧運積分榜更新 戴資穎穩居第3、周天成和林俊易皆下滑

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

NBA／傳暴龍考察詹皇大兒子 專家認為選秀模板是魔術哈里斯

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯先前在場邊觀看兒子比賽。 法新社
詹姆斯先前在場邊觀看兒子比賽。 法新社

湖人巨星詹姆斯（Lebron James）大兒子布朗尼（Bronny James）目前效力NCAA南加州大學，由於詹皇曾表明想跟兒子同隊，因此他的表現備受各界關注，前灰熊隊總管霍林格（John Hollinger）指出，布朗尼模板是魔術隊後衛哈里斯（Gary Harris）。

布朗尼在大學賽場展現不俗防守能力，但本季出賽18場，平均上場20.5分鐘，只能拿到5.7分2.9籃板2.6助攻0.8抄截，三分命中率僅27.5%，進攻端表現可說是差強人異。

由於詹皇的因素，布朗尼選秀順位難以預測。《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）近日在節目上透露，暴龍正在對布朗尼進行考察，暴龍今年擁有溜馬首輪籤和尼克次輪籤；如果抽中前6順位，能保住自家首輪籤。

儘管布朗尼帳面數據不佳，但前灰熊總管霍林格認為布朗尼擁有強壯體格和比賽理解兩大優勢，選秀模板是魔術後衛哈里斯。哈里斯以不俗的防守和外線能力在聯盟生存，生涯出賽549場比賽，平均上場28.1分鐘，拿到11.2分2.4籃板2.0助攻及1.1抄截，三分命中率為36.7%。

詹皇大兒子布朗尼。 法新社
詹皇大兒子布朗尼。 法新社

LeBron James 暴龍

相關新聞

NBA／下個月要滿36歲 柯瑞談退休「一直都有想」

下月就要過36歲的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry），今年明星賽和WNBA女將優涅思庫（Sabrina I...

NBA／東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP

今年全明星賽恢復傳統東西區對決，兩隊完全不設防，東區以211：186擊敗西區，這是聯盟歷史首度有球隊在全明星賽得分破200，兩隊總得分397分也破紀錄。 先前全明星賽最多得分是2016年的西區明

NBA／半場令人困惑的出手 唐西奇場中發文解釋

全明星賽上半場還剩30秒，西區明星隊89比102落後，唐西奇（Luka Doncic）拿到球後直接在距離中線還有好幾步距離直接出手大號三分，這個令人疑惑的出手引起球迷熱議，而唐西奇也在場中就立刻發文解

NBA／被讚加拿大史上最好球員？亞歷山大謙虛回應

今年首度入選明星賽先發的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），針對馬布瑞（Stephon Marbury）稱他為加拿大歷史上最好的球員給出了回應。 「我很感激，

NBA／勇士波傑姆斯基改寫37年紀錄 新秀排名僅次兩大長人

勇士新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季繳出好表現，菜鳥球季就成為勇士的固定輪替，甚至逐漸取代老將湯普森（Klay Thompson）的位置。根據《ESPN》專家馬克斯（Bobb

NBA／曾被指控犯下7項竊盜罪 前勇士新秀加盟公鹿

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，曾效力勇士和巫師的21歲控衛羅林斯（Ryan Rollins）與公鹿達成協議，簽下雙向合約。 老鷹隊在2022

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。