NBA／明星賽刷分屢創紀錄 「大鳥」想看球員全力以赴

剛剛落幕的NBA明星賽仍舊淪為純攻不守的球星刷分秀，最終比數211比186，東區明星隊211分和兩隊合計總分397分皆破紀錄，投籃投得轟轟烈烈卻被球迷嫌無聊，就連傳奇球星大鳥柏德（Larry Bird）也忍不住發聲，「我真正想看到的是，球員在明星賽中能夠全力以赴」

近幾年的全明星賽，除了2020年為了要致敬已逝球星布萊恩（Kobe Bryant），球員在實施目標得分制（Elam Ending）和隊長選秀等新元素的改變下，第四節兩隊球員皆上緊發條，出現明星賽少見的認真防守，甚至還有多次犯規和暫停畫戰術的出現，強度堪比總冠軍賽，兩隊球員上演神仙打架也被譽為近年來最好看的明星賽。但這屆過後，又回到先前表演性質的比賽，即使改回過去的東西區明星對抗，也難以挽回一場食之無味的刷分秀。

明星賽已經成為單純的刷分秀。 新華社

「當世界上最好的球員聚在一起時，你必須要競爭，你必須要努力打球，必須向球迷展示出真實力。」、「明星賽不只是一場秀，而是一個展現NBA精神和最高競技水平的地方。」大鳥柏德13年生涯中有12次入選明星賽，他語重心長地認為，明星賽的意義遠遠不止於一場秀。