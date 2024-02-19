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NBA／東區狂轟211分寫明星賽紀錄 里拉德獲選MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
里拉德上籃。 路透
里拉德上籃。 路透

今年全明星賽恢復傳統東西區對決，兩隊完全不設防，東區以211：186擊敗西區，這是聯盟歷史首度有球隊在全明星賽得分破200，兩隊總得分397分也破紀錄。

先前全明星賽最多得分是2016年的西區明星隊，攻下196分。兩隊得分總和則是2017年，當時西區以192：182擊敗東區。

今天東區團隊出手97次三分球，命中率高達43.3%，里拉德（Damian Lillard）全場命中11顆三分球，進帳39分，力壓得32分的地主球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton），獲得MVP，這也是東區2014年後首度擊敗西區。

全場得分最高的則是西區灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns），他35投23中，砍下50分8籃板。西區全明星外線出手71次只命中25球，命中率35.2%。

Damian Lillard 明星賽

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