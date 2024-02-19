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NBA／勇士得到詹皇要送出庫明加？格林：我告訴老闆不要

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(左)、詹姆斯(右)。 美聯社
格林(左)、詹姆斯(右)。 美聯社

勇士日前被爆出想交易湖人巨星詹姆斯（LeBron James），「嘴綠」格林（Draymond Green）是主要推動者。今天格林受邀擔任明星賽球評，他否認交易討論是自己發起。

儘管格林在球場上毫不留情，但他與詹姆斯私下是好朋友，經常一同出席各項活動，且經紀人都是保羅（Rich Paul）。針對交易傳聞，格林表示，「說得好像是格林聯繫詹姆斯，不，是有人將想法告訴我。我覺得很有趣，想深入了解，保羅也是我的經紀人，所以我可以和他交流，但對話不是我發起的。」

據先前報導，如果湖人球團和詹姆斯願意交易，希望勇士送出前鋒庫明加（Jonathan Kuminga），格林透露，「我和拉卡柏（Joe Lacob，勇士老闆）通過電話，討論得到詹姆斯要送出什麼籌碼，我跟他說如果要送走庫明加，那就不要。」

庫明加本季終於兌現天賦，場均15.5分4.7籃板，整體投籃命中率53.4%，都創生涯新高。庫明加先前受訪時曾提到，格林給他很多幫助。

Draymond Green LeBron James 勇士 庫明加 湖人

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