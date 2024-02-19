NBA／泰托姆與「大鳥」合影 自曝這輩子第一次見面
泰托姆（Jayson Tatum）是塞爾蒂克近年的看板球星，他今天在印第安納舉辦的明星賽，與綠衫軍傳奇名將「大鳥」柏德（Larry Bird）相見歡，泰托姆透露這是兩人第一次見面。
柏德生涯13季都效力塞爾蒂克，入選過12次全明星、10次最佳陣容、3次MVP，幫助綠衫軍奪下3座冠軍，其中有2次拿到FMVP，當時與湖人隊魔術強森（Magic Johnson）一時瑜亮，令球迷津津樂道，兩人都入選名人堂及75大球星。
柏德退休後加入塞爾蒂克制服組，1997年起接掌溜馬兵符共3季。2003年他成為溜馬總裁，近年則退居幕後，擔任顧問。
今年明星賽在溜馬主場舉辦，柏德也出席這場盛會，泰托姆追星成功留下合影，他表示，「我沒有說謊，今天是我第一次見到柏德，我這一生從未見過他。我見到他後很緊張，比賽狀態有點提升。」
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