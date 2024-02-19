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NBA／美媒曝勇士想交易他 詹皇：我也是看新聞才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人巨星詹姆斯。 美聯社
湖人巨星詹姆斯。 美聯社

日前有消息指出，勇士在交易截止日前試圖得到詹姆斯（LeBron James），但遭到湖人球團及詹皇團隊拒絕。不過今天詹皇受訪時提到，自己也是看新聞才知道這件事。

湖人今年沒有做任何交易；勇士也只有把老將喬瑟夫（Cory Joseph）送到溜馬。交易截止日後，詹姆斯的交易傳聞才被媒體爆出來，對此詹皇表示，「沒有發展太深，我聽說的時間點和大家一樣，有時這些討論在幕後發生，你我都不知道。這件事沒傳到我這，我也是在新聞出現後才聽說。」

詹姆斯透露自己最近因傷接受治療，因此明星賽不會上場太久。目前湖人30勝26敗，暫居西區第9，落後西區第6的鵜鶘3.5場勝差，詹皇希望今年能打進前6，避免附加賽。

「我們知道前面的球隊表現很好，但我們近況也很棒。最重要的是健康，我認為如果健康，我們能和任何球隊競爭，我們知道健康就是財富」詹姆斯說。

LeBron James 勇士 湖人

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