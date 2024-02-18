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NBA／阿德巴約頂替安比德先發 熱火隊史韋德後首見

聯合新聞網／ 綜合報導
阿德巴約將頂替安比德，生涯首度成為明星賽先發。 路透社
阿德巴約將頂替安比德，生涯首度成為明星賽先發。 路透社

根據ESPN最新消息，熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）將頂替受傷的安比德（Joel Embiid）成為東區明星賽先發，這是阿德巴約生涯首度以先發身份出戰明星賽，也是繼2016年韋德（Dwyane Wade）之後，再度有熱火球員成為明星賽先發，球團隊史第7人。

阿德巴約曾入選4度最佳防守陣容，本季繳出場均20.2分、10.6籃板、4.2助攻、1.1抄截、1阻攻的全能表現，目前熱火戰績30勝25敗，排在東區第7。

本季明星賽有別於過去幾季由隊長選人，這次重新回到東西區對抗，在安比德受傷無法代表東區出戰明星賽下，東西區明星之間的星度差距也成為球迷討論的話題。

值得一提的是，快艇隊球星雷納德（Kawhi Leonard）在全明星週末前被診斷出內收肌傷勢，他也缺席了對上勇士隊的例行賽。對於明天他能否出場，雷納德在受訪的時候說道：「我挺好的，明天我計畫打一下下（a little bit）。」有趣的是，在被問到內收肌傷勢時，雷納德的回覆是：「什麼傷？」

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