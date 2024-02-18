聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／新秀挑戰賽 馬瑟倫拿下MVP
NBA全明星周在昨天登場，首日就上演名人賽與新秀挑戰賽兩項賽事，其中匯集聯盟一、二年級以及G聯盟年輕好手的新秀挑戰賽，馬刺隊狀元郎溫班亞瑪所屬的加索隊卻在首戰就意外敗給G聯盟球員組成的施倫夫隊，無緣與效力羅斯隊的霍姆葛倫上演眾所矚目的長人對決，至於冠軍則是由羅斯隊拿下，並由地主溜馬隊球員馬瑟倫高捧MVP獎盃。
NBA新秀挑戰賽近兩年改變比賽模式，將聯盟一、二年級以及G聯盟球員分成4隊進行淘汰賽，而今年也分別找來加索、羅斯、施倫夫和WNBA傳奇球星凱琴斯擔任教練。
今年新秀挑戰賽外界也都將焦點鎖定在兩位頂尖長人溫班亞瑪與霍姆葛倫的對決上，不過溫班亞瑪所屬的加索隊卻意外在首輪就敗給由G聯盟球員組成的施倫夫隊，還遭到今年選秀樂透區熱門人選、立陶宛19歲小將布澤利茲投進致勝球，讓溫班亞瑪與霍姆葛倫的對決無緣在新秀挑戰賽上演。
至於霍姆葛倫所屬的羅斯隊，在首戰則是靠著溜馬二年級搖擺人馬瑟倫豪取18分擊敗凱琴斯隊，最終更在冠軍賽大勝施倫夫隊，拿下今年冠軍，MVP也頒給了身為地主的馬瑟倫。
對於以地主球員身分將新秀挑戰賽焦點從兩大長人身上搶回，甚至還獲得滿場球迷高呼MVP，馬瑟倫說：「這真的很有趣，有一天我也想要成為MVP，所以能夠在職業生涯早期就有這樣的體驗，真的太棒了。」
2023-24 NBA即時比分
▪新秀挑戰賽四方對決 溫班亞瑪、霍姆葛倫受矚目！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言