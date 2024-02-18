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NBA／新秀挑戰賽 馬瑟倫拿下MVP

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
溜馬隊馬瑟倫躍起灌籃，他在新秀挑戰賽獲選MVP。（美聯社）
溜馬隊馬瑟倫躍起灌籃，他在新秀挑戰賽獲選MVP。（美聯社）

NBA全明星周在昨天登場，首日就上演名人賽與新秀挑戰賽兩項賽事，其中匯集聯盟一、二年級以及G聯盟年輕好手的新秀挑戰賽，馬刺隊狀元郎溫班亞瑪所屬的加索隊卻在首戰就意外敗給G聯盟球員組成的施倫夫隊，無緣與效力羅斯隊的霍姆葛倫上演眾所矚目的長人對決，至於冠軍則是由羅斯隊拿下，並由地主溜馬隊球員馬瑟倫高捧MVP獎盃。

NBA新秀挑戰賽近兩年改變比賽模式，將聯盟一、二年級以及G聯盟球員分成4隊進行淘汰賽，而今年也分別找來加索、羅斯、施倫夫和WNBA傳奇球星凱琴斯擔任教練。

今年新秀挑戰賽外界也都將焦點鎖定在兩位頂尖長人溫班亞瑪與霍姆葛倫的對決上，不過溫班亞瑪所屬的加索隊卻意外在首輪就敗給由G聯盟球員組成的施倫夫隊，還遭到今年選秀樂透區熱門人選、立陶宛19歲小將布澤利茲投進致勝球，讓溫班亞瑪與霍姆葛倫的對決無緣在新秀挑戰賽上演。

至於霍姆葛倫所屬的羅斯隊，在首戰則是靠著溜馬二年級搖擺人馬瑟倫豪取18分擊敗凱琴斯隊，最終更在冠軍賽大勝施倫夫隊，拿下今年冠軍，MVP也頒給了身為地主的馬瑟倫。

對於以地主球員身分將新秀挑戰賽焦點從兩大長人身上搶回，甚至還獲得滿場球迷高呼MVP，馬瑟倫說：「這真的很有趣，有一天我也想要成為MVP，所以能夠在職業生涯早期就有這樣的體驗，真的太棒了。」

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