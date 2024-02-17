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NBA／湯普森從板凳出發 飆35分大秀火力

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
勇士隊湯普森昨天由板凳出發，卻飆出個人本季得分新高。（法新社）
勇士隊湯普森昨天由板凳出發，卻飆出個人本季得分新高。（法新社）

過去11個賽季都是勇士隊不動先發的湯普森，昨天與爵士隊之戰前被總教練柯爾通知將改從板凳出發，中斷連續727場先發上陣的現役球員第4長紀錄，不過他也以拿下個人本季新高的35分回應，幫助勇士以140：137險勝爵士，收下近10場比賽以來的第8勝。

湯普森前一次從板凳出發是菜鳥球季2012年3月，昨與爵士之戰再度以替補球員身分登場。儘管總教練柯爾透露，賽前告知湯普森這個決定時，他感到不太滿意，但仍服從安排，且成為勇士本場比賽最強力的救火隊。

湯普森替補上陣28分鐘就拿下35分外帶6籃板，帶領勇士在上半場就猛轟84分。儘管爵士在下半場猛烈反撲，但勇士靠著全場送出42次助攻、砍進20顆三分球的表現，最終仍以3分差距險勝爵士，也幫助總教練柯爾收下執教生涯例行賽第500勝。

談到將湯普森拉出先發行列的決定，柯爾說：「這對他和我們來說都是一個棘手的賽季，但我認為這可以讓我們團隊達到更好的平衡點，他也可以拿出最好的表現，而他也證明自己依舊是一名冠軍球員。」

湯普森在賽後也成為勇士隊史第6位生涯得分來到1萬5000分的球員，談到角色轉換，他坦言自己只有兩個選擇，一個是賭氣，一個則是用表現最出回應，「我認為我今天做到後者，而且做得還不錯。」

儘管柯爾透露，不排除接下來幾場比賽讓湯普森替補上陣，但湯普森強調將會證明自己給柯爾看，「今天當我和第二陣容在場上時，我意識到我會成為進攻焦點，這對我來說是個有趣的角色。而我也想證明給教練看，就像過去奪冠時我做出的回應那樣，今晚我學到了一些東西，我會把這些帶著來面對接下來的賽程。」

勇士 湯普森

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