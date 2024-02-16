NBA／喬丹二兒子與皮朋前妻分手？八卦媒體曝兩人迅速復合
「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）二兒子馬克斯（Marcus Jordan）和皮朋（Scottie Pippen）前妻拉莎（Larsa Pippen）日前被爆出已分手，不過美媒爆料，兩人在情人節複合，女方還大秀鑽戒。
據八卦媒體《Page Six》報導，雙方上周互相取消社群媒體關注後分手，原因仍與喬丹不接受兩人戀情有關，且喬丹和皮朋間的不合，也對兩人關係帶來阻礙。
不過兩人似乎在美國時間情人節複合，不只重新互追社群媒體，還被媒體拍到約會，女方更大方秀出鑽戒。
八卦媒體《TMZ》更指出，兩人共進情人節大餐，還到邁阿密一家花店買玫瑰花，接著更一起前往女方住家，說明兩人戀情已重回正軌。
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