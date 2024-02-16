快訊

傳韓國瑜預計「這時」召集協商 傅崐萁主張明召開臨時會沒了

年代旅遊富國島丟包案 觀光署處分即起停止業務3個月

晚安小雞盼給機會「用流量宣傳柬國」 網分析他YT會員分級：每月至少賺50萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／安東尼曝當年差點聯手Kobe 遭金塊教頭阻止

聯合新聞網／ 綜合報導
「甜瓜」安東尼(左)、布萊恩(右)。 美聯社
「甜瓜」安東尼(左)、布萊恩(右)。 美聯社

傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）生涯前期效力金塊，就被視為頂尖進攻萬花筒，他近日在節目上自曝，2010年差點被金塊交易到湖人，與布萊恩（Kobe Bryant）聯手，但被金塊總教練卡爾（George Karl）阻止。

安東尼與好友「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）在節目大談陳年往事，他透露2010年季中金塊想把他和努內（Nene Hilario）交易到湖人，換取歐頓（Lamar Odom）和長人拜能（Andrew Bynum）。

不過金塊總教練卡爾不樂見安東尼待在西區，因此安東尼表示，「你們不想讓我留在西區，想把我送去東區？那送我去紐約吧！」金塊最終在2011年將安東尼交易到尼克。

安東尼直到2021-22賽季才加盟湖人，但他身手已退化許多，湖人最終甚至打不進季後賽，安東尼未能一圓冠軍夢。隨後安東尼就淡出聯盟，去年5月正式宣布退休。

Carmelo Anthony Kobe Bryant

相關新聞

NBA／湯普森板凳出發狂轟35分 勇士末節崩盤險遭爵士逆轉

勇士球星湯普森（Klay Thompson）自新秀年後睽違4358天再次從板凳出發，全場狂轟35分，創個人本季新高，勇士末節頂住爵士反撲，以140：137驚險收下勝利。 湯普森上半場就高效率攻下

NBA／相隔4358天首次替補 湯普森：可選擇賭氣也可做出回應

勇士隊在今天與爵士隊之戰，將球隊當家射手湯普森（Klay Thompson）移至板凳出發，中斷了他連續727場先發出賽的...

NBA／10戰7敗！公鹿遭灰熊三軍羞辱 瑞佛斯怒：有人想度假

雖然作客面對陣容殘缺的墊底球隊曼菲斯灰熊，密爾瓦基公鹿還是沒能抓住勝利。灰熊以113比110戰勝了公鹿，迎來了2連勝。 灰熊年輕球員Z.威廉斯（Ziaire Williams）和傑克森（GG J

NBA／柯瑞不驚訝勇士想和湖人交易 詹皇經紀人證實傳聞

近日有消息傳出，勇士交易截止日前曾試圖引進詹姆斯（LeBron James），但遭到湖人球團與詹姆斯拒絕。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）受訪時被問到此事，他也發表自己的看法，直言若交易成真

NBA／柯爾執教生涯第500勝里程碑 史上第5快達標

勇士在面對爵士這場攸關附加賽排名的關鍵戰役中，撐過第四節的大崩盤，驚險地以3分之差險勝，取得最近10場比賽的第8勝，將雙方勝差稍微拉開到2.5場。 賽後總教練柯爾（Steve Kerr）談到即將

NBA／湯普森和保羅危險了？勇士老闆受訪時表明想省錢

勇士連好幾年團隊薪資高居聯盟第一，每年都要繳許多奢侈稅，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）近日受訪時表明想省錢，「我們今年休賽季有到期合約，因此有很大的靈活性，考慮到新版勞資協議，這點很重要。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。