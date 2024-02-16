NBA／安東尼曝當年差點聯手Kobe 遭金塊教頭阻止

傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）生涯前期效力金塊，就被視為頂尖進攻萬花筒，他近日在節目上自曝，2010年差點被金塊交易到湖人，與布萊恩（Kobe Bryant）聯手，但被金塊總教練卡爾（George Karl）阻止。

安東尼與好友「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）在節目大談陳年往事，他透露2010年季中金塊想把他和努內（Nene Hilario）交易到湖人，換取歐頓（Lamar Odom）和長人拜能（Andrew Bynum）。

不過金塊總教練卡爾不樂見安東尼待在西區，因此安東尼表示，「你們不想讓我留在西區，想把我送去東區？那送我去紐約吧！」金塊最終在2011年將安東尼交易到尼克。

安東尼直到2021-22賽季才加盟湖人，但他身手已退化許多，湖人最終甚至打不進季後賽，安東尼未能一圓冠軍夢。隨後安東尼就淡出聯盟，去年5月正式宣布退休。