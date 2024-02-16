聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／安東尼曝當年差點聯手Kobe 遭金塊教頭阻止
傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）生涯前期效力金塊，就被視為頂尖進攻萬花筒，他近日在節目上自曝，2010年差點被金塊交易到湖人，與布萊恩（Kobe Bryant）聯手，但被金塊總教練卡爾（George Karl）阻止。
安東尼與好友「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）在節目大談陳年往事，他透露2010年季中金塊想把他和努內（Nene Hilario）交易到湖人，換取歐頓（Lamar Odom）和長人拜能（Andrew Bynum）。
不過金塊總教練卡爾不樂見安東尼待在西區，因此安東尼表示，「你們不想讓我留在西區，想把我送去東區？那送我去紐約吧！」金塊最終在2011年將安東尼交易到尼克。
安東尼直到2021-22賽季才加盟湖人，但他身手已退化許多，湖人最終甚至打不進季後賽，安東尼未能一圓冠軍夢。隨後安東尼就淡出聯盟，去年5月正式宣布退休。
2023-24 NBA即時比分
▪湯普森相隔4358天板凳出發狂轟35分 勇士末節崩盤險遭爵士逆轉！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言