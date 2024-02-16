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NBA／湯普森板凳出發狂轟35分 勇士末節崩盤險遭爵士逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森攻下本季新高35分。 法新社
湯普森攻下本季新高35分。 法新社

勇士球星湯普森（Klay Thompson）自新秀年後睽違4358天再次從板凳出發，全場狂轟35分，創個人本季新高，勇士末節頂住爵士反撲，以140：137驚險收下勝利。

湯普森上半場就高效率攻下17分，勇士第二節打出48：32攻勢，取得13分領先。第三節湯普森大爆發，7投6中狂轟18分，幫助勇士以18分領先進入決勝節。

沒想到勇士末節又被打爆，爵士憑藉塞克斯頓（Collin Sexton）和馬卡南（Lauri Markkanen）發威和籃板優勢，在最後41.1秒追到只剩1分落後。

爵士最後一波進攻馬卡南外線失手，柯林斯（John Collins）搶到進攻籃板，卻發生要命傳球失誤，隨後使出犯規戰術，柯瑞（Stephen Curry）2罰全中。爵士最後一擊將球交給塞克斯頓，可惜他沒能把握空檔，含恨吞敗。

湯普森全場22投13中，得到35分6籃板。格林（Draymond Green）拿到23分，柯瑞手感不佳，14投4中，只得到16分10助攻。

爵士方面，塞克斯頓得到35分9助攻，馬卡南20分13籃板，喬治（Keyonte George）投進9顆三分球，平聯盟新秀歷史紀錄，進帳33分6助攻。

Klay Thompson 勇士 爵士

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