NBA／勇士世代交替？湯普森4358天以來首次打替補

勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson）本季表現低迷，今天勇士作客爵士，總教練柯爾（Steve Kerr）竟安排他從板凳出發，這是他相隔4358天再度擔任替補球員。

湯普森上次打替補是2012年3月12日，當時他還是菜鳥球員。勇士今天先發陣容為柯瑞（Stephen Curry）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、維金斯（Andrew Wiggins）、庫明加（Jonathan Kuminga）及格林（Draymond Green）。

湯普森本季出賽49場，平均17.0分3.5籃板2.2助攻，三分球命中率36.8%，身手明顯退化。湯普森近日受訪時曾提到，願降低角色終身待在勇士，「我投入很多努力，只為了能再打籃球。我稍微改變關點，不再只為了變回以前的我，或成為全明星。」

勇士最近常在關鍵時刻棄用湯普森。昨天勇士面對快艇，他在最後39秒落後3分時，提前犯規讓對手罰球，總教練柯爾當下崩潰抱頭，並在賽後承認犯規不在計畫內，因此湯普森再度受到許多球迷抨擊。