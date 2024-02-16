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NBA／湯普森和保羅危險了？勇士老闆受訪時表明想省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅(左)、湯普森(右)。 路透
保羅(左)、湯普森(右)。 路透

勇士連好幾年團隊薪資高居聯盟第一，每年都要繳許多奢侈稅，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）近日受訪時表明想省錢，「我們今年休賽季有到期合約，因此有很大的靈活性，考慮到新版勞資協議，這點很重要。」

勇士今年只做一筆季中交易，將喬瑟夫（Cory Joseph）和580萬美元現金送去溜馬，省下1350萬美元稅金。拉卡柏受訪時提到，「這是一次艱難的截止日，我們要在短時間內做重大決定，要確保未來操作靈活性。」拉卡柏還透露，勇士曾有機會減少8000萬美元支出，但他們沒這樣做。

拉卡柏直言未來幾年目標是擺脫奢侈稅，A計畫是保留核心成員或帶回一些球員；B計畫則是對陣容做重大改變，「如果球隊戰績一路下滑，肯定會有重大改變。如果我們打得很好，可能會走另一條路，這一切都很開放，我們要保持靈活性。」

勇士四冠功臣湯普森（Klay Thompson）和老將保羅（Chris Paul）的大合約今年球季結束後都到期，兩人年薪合計為7400萬美元，如果不留下這兩位球員，勇士將省下許多開銷。

Chris Paul Klay Thompson 勇士

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