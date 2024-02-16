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NBA／詹姆斯養傷 八村壘飆36分
湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯昨天因踝傷免戰，但「紫金軍團」除了戴維斯坐鎮，日籍球星八村壘也打出代表作，他轟下生涯新高36分，搭配戴維斯37分、15籃板，聯手助隊以138：122擊退爵士隊，明星賽前打下3連勝。
八村壘上半場就攻下21分，全場共飆進個人新高6記三分彈，得分一舉超越過去最高的30分，補上詹姆斯休息空缺。
「我想影響比賽，我的目標是成為球隊的X因子，攻守端都是，打得積極，然後善用我的身材。」八村壘說。
湖人總教練漢姆透露，曾告訴八村壘，一旦上場就要打得像個野蠻人，每場比賽留下屬於自己的印記，「他清楚聽見我們的鼓勵了，我們需要他有好表現，這樣我們也能有好成績。」
戴維斯和八村壘同場飆分，除助隊收下近7戰的第6勝，還成為2003年「俠客」歐尼爾和「小飛俠」布萊恩之後，湖人首度同場至少得到35分的組合。
戴維斯滿意說，這就是球隊的實力，比賽中有連拿10分表現的他說：「我們用正確的方式打球，分享球、打得團結，大家都進球，處於很棒狀態也打得開心。」湖人昨天團隊傳出34助攻，後衛羅素就包辦一半，同樣是個人新高。
湖人完成2連戰挑戰後，連同明星賽獲得8天休息，戴維斯形容這場賽事就像明星賽前的「陷阱」，尤其又是客場出征，很容易就陷入泥沼，「但我們沒有。」
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