NBA／再睡5分鐘？勇士格林被打到躺在地上 但比賽持續進行
勇士今天在主場迎戰快艇，比賽中出現有趣一幕，勇士前鋒格林（Draymond Green）與快艇中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）發生肢體接觸後倒地，竟躺在地上很長一段時間，勇士教練團才喊暫停。
事情發生在第三節9分多鐘，格林進攻被祖巴茲擋下，接著爭搶籃板後倒地，裁判並沒有響哨，場上另外9人繼續比賽，雙方各完成2波進攻，格林竟還躺在原地，完全被無視，直到快艇攻下分數後，勇士才喊暫停。
格林在場上「睡覺」的畫面被網友瘋傳，格林幾乎沒有獲得同情，反而受許多人嘲諷，還有人想起「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）當年效力金塊時，也有類似動作。
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