NBA／塞爾蒂克痛宰籃網50分 慶馬茲拉收執教第100勝

波士頓塞爾蒂克今天以136比86痛宰布魯克林籃網，成為史上第3支單季能多次至少以50分差距獲勝的隊伍，這也是教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）執教以來第100場勝利。

塞爾蒂克、籃網連2天交手，今天輪到塞爾蒂克在主場出賽，塞爾蒂克全隊6人得分雙位數，普瑞查德（Payton Pritchard）替補出發拿下全隊最高28分，懷特（Derrick White）27分次之，而塔特姆（JaysonTatum）貢獻20分、7籃板、9助攻，幫助綠衫軍奪得6連勝，以戰績43勝12敗、聯盟第1之姿，迎接即將登場的明星賽。

美國媒體ESPN報導，塞爾蒂克隊史第5次、本季第2次以至少50分差距大勝對手，也讓塞爾蒂克加入1992-93年沙加緬度國王、1978-79年密爾瓦基公鹿行列，成為史上第3支能在單季多次贏50分以上的隊伍。

塞爾蒂克總教練馬茲拉現年35歲，因前教頭烏度卡（Ime Udoka）在上季開打前被停職，由馬茲拉代理兵符，後來季中被扶正，上季率隊打出57勝25負，拿下季後賽東區第2種子。

根據《NBC Sports Boston》報導，今天這1勝為馬茲拉帶兵以來第100勝，而馬茲拉更是追平昆德拉（John Kundla），成為史上第5快取得例行賽100場勝利的教頭。

談到執教第100勝，馬茲拉表示：「我告訴球員們，這是值得驕傲的事情，也向周遭的人證明。而我認為能擁有一群能夠分享成功的人很重要，我也總是告訴他們，若他們不努力打球，就不能成就現在的我，這是球員給我一份重要的禮物，我對此很感激。」